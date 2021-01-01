Платформа Vavada подходит для истинных фанатов хороших азартных развлечений, которые ценят качество, честность и разнообразие. Даже опытные гэмблеры не успевают за постоянными обновлениями: на площадке уже представлено более 4000 слотов и их число увеличивается каждую неделю.

Особенности казино Вавада

Уже на этапе регистрации вы оцените простоту использования сайта: создание профиля занимает пару минут, нет подтверждений и верификации — полный доступ к тысячам игр на деньги без ограничений. Заведение открылось в 2017 году, запустив ставшую известной рекламу: “Денег надо - играй Vavada”. Новые посетители быстро сориентировались на площадке, а многие выбрали казино в качестве основной для азартных игр. И это неслучайно:

Огромное разнообразие от 43 проверенных провайдеров

Высокие показатели отдачи до 99%

Live форматы, турниры, акции — все, чтобы не заскучать

Вывод выигрыша за несколько часов

Возможность играть анонимно без верификации

Доброжелательная открытая техническая поддержка, которая 24/7 помогает клиентам

Множество реальных записей стримов, отзывов и обзоров в сети

Владелец казино Вавада Макс Блек еще до открытия заведения стал известен как крупный игрок. В своем проекте он попытался собрать все лучшее из азартного мира, чтобы каждый мог без проблем делать ставки на любимых барабанах, не боясь обмана.

Дизайн

Лаконичный, но стильный дизайн продуман до мелочей. Темно-фиолетовое оформление, яркие буквы и удобный интерфейс — разобраться на Вавада получится даже у новичка. Футер предлагает ознакомиться с юридическими аспектами: обязательно прочтите правила и условия, изучите лицензию Кюрасао, посмотрите социальные сети и доступные способы ввода и вывода денег. На платформе нет навязчивой рекламы — только небольшой баннер с акциями, который не перекрывает иконки слотов. Кстати, Vavada отлично работает с любых устройств, подстраиваясь под размер экрана, ориентацию и производителя. Даже с медленным интернетом автоматы будут прогружаться без багов. Для фанатов быть онлайн всегда и везде разработано приложение. Оно подойдет для любых устройств: ПК, смартфоны, планшеты. Главное достоинство программы — защита от блокировок. Больше не придется искать копии или пользоваться VPN. Ссылку на скачивание программы по запросу скинет саппорт.

Регистрация на сайте Вавада

Создать профиль на Vavada легко — просто зайдите на главный сайт или зеркало, заполните короткую анкету:

Создайте логин — номер телефона или электронную почту. Их не нужно подтверждать Придумайте сложный пароль Выберете валюту из предложенных — в ней будут отображаться все деньги на площадке

Никакой верификации, проверок и задержек — доступ к тысячам развлечений открыт сразу. У вас появится личный кабинет с анкетой, которую при желании вы можете заполнить: ФИО, телефон, ник, дата рождения и пол. Но вы можете играть и анонимно. В этом же разделе можно поставить двухэтапную аутентификацию — дополнительный пароль. В профиле вам будет доступна также информация об актуальном статусе, кошелек, бонусы и сообщения от платформы.

Актуальное зеркало Вавада

Зеркало Vavada — эта полная копия основного ресурса, которая предлагает доступ ко всем развлечениям, депозитам и акциям. Зеркала создаются, чтобы вы всегда имели доступ к игровой площадке, даже если основная страница в данный момент заблокирована Роспотребнадзором или на ней ведутся технические работы. Чтобы оставаться онлайн всегда, сохраните несколько актуальных зеркал Вавада и при необходимости пользуйтесь ими. Свежие ссылки вы можете получить:

У саппорта в чате

В рассылке на электронную почту, если подписались на нее

В официальных социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Instagram

На сайтах с обзорами, рекламой, площадках партнеров

В браузере — достаточно ввести соответствующий запрос

Вход на официальные копии безопасен, ваши данные и деньги всегда находятся под защитой службы безопасности. Если во время блокировки вы оказались на сайте, система автоматически перенаправит вас на нужное зеркало.

Бонусы Вавада

Своим игрокам казино регулярно дарит приятные сюрпризы. Политика заведения проста: чем вы активнее, тем больше и чаще вы получаете бонусы. Клуб Вавада дарит подарки гэмблерам с разным опытом и активностью в зависимости от их достижений — это одна из причин, по которой игроки остаются здесь надолго.

Приветственный пакет

Заведение предлагает более 4000 автоматов. Как попробовать хотя бы часть, чтобы оценить преимущества казино Vavada? Ответ прост: воспользуйтесь бонусами для новичков:

100 бесплатных игр с депозитом от заведения на автомат Razor Shark. Глубоководные приключения с морскими обитателями от Push gaming помогут опробовать классический автомат с полем 4*5 и 20 выигрышными линиями. Высокий RTP 96,7% повысит шансы на куш — что лучше фриспинов и чувства победы уже в первые минуты регистрации?Установленный вэйджер — х20 Удвоение первого депозита на сумму до 60000 рублей. Еще больше игр и отдыха в подарок от Вавада. Деньги будут зачислены на бонусный счет, доступ к которому откроется, когда вы используете основной депозит. Вэйджер на вывод выигрыша — х35

Кэшбек

Независимо от статусов, достижений и опыта каждый игрок получает кэш в размере 10% с проигранной в прошлом месяце суммы. Подарок автоматически начисляется первого числа каждого месяца и сразу доступен для ставок. Единственное условие — проигрыш за прошедший период больше выигрыша. Это уникальный бонус от Vavada, ведь обычно такой крупный кэшбек дают только вип гостям.

Промокоды Вавада

Каждый игрок хочет получить как можно больше подарков. Чтобы их получать, впишите нужный промокод в профиле в разделе “бюнус”. Чаще всего промо дают бонусы на депозит или фриспины, но встречаются и бездепы. Найти новые промокоды легко — Vavada часто по разным каналам сливает заветные подарки. Ищите свежие промо:

На сайтах партнеров Вавада и платформах с обзорами казино

В социальных сетях заведения — часто там устраиваются розыгрыши, акции, или просто сюрпризы для тех, кто успел словить приз

В стримах блогеров

В рассылках на электронную почту

У саппорта — если вы активны, напишите оператору, и он выдаст вам персональный подарок

Промокоды могут сгорать, количество их активаций часто ограничено. Не упустите свой шанс и сразу вводите заветный код, пока это не сделали более расторопные игроки!

Программа лояльности

Сразу после регистрации вы автоматически участвуете в программе лояльности и получаете статус “новичок”. Он дает право крутить барабаны, вносить депозиты и даже участвовать в некоторых турнирах. Но куда интереснее условия членства в клубе Вавада для статусных игроков. Для вас доступны еще 5 статусов, которые вы получите за внесенные депозиты. Статусы нужно подтверждать каждый месяц, иначе особые условия пропадут. Не обязательно проходить ступени поочередное, можно сразу стать Платновым игроков и получить доступ ко всему многообразию предложений. Что дают статусы: Доступ к бесплатным турнирам с огромным кушем Повышение лимитов на вывод денег в день и месяц Индивидуальные подарки от саппорта Возможность делать крупные ставки Персонального менеджера, который всегда готов ответить на вопросы в удобном мессенджере

слоты Вавада

Основную часть разнообразия составляют автоматы, ведь большинство игроков выбирают именно их. Весь софт официальный, это подтверждает лицензия Кюрасао и сертифика eGOGRA. Клуб закупает только слоты с высоким RTP от 95%. Сама игра проходит на сервере производителя, и никто не может в этом вмешаться — даже у работников казино нет доступа к программе выпадения случайных чисел. Разнообразие в 4300+ автоматов обеспечивают 43 производителя, которые каждую неделю выпускают новинки, которые Вавда сразу предлагает опробовать своим посетителям.

Топ слотов

Выбрать слот для денежных ставок вам поможет удобная система ранжирования развлечений:

Все предложения автоматически отсортированы по популярности Выберете любимого производителя Выберете формат Воспользуйтесь поиском по названию Перенесите любимые развлечения в отдельную вкладку быстрого доступа, пометив их значком “любимый” Значком “HIT” обозначены топовые позиции по мнению членов клуба Вавада “NEW” — свежие новинки, “PRE” — уникальные пререлизы

Особой популярностью гостей пользуются слоты на механике Megaways. Это яркие игры, в которых значительно увеличено число линий выплат, а максимальные иксы достигают небывалых размеров. В первой десятке топа вы обязательно найдете такой аппарат, и скорее всего он будет не один. Одним из последних в казино вышел Crystal Caverns Megaways от топового разработчика Pragmatic Play. Эта простая и увлекательная игра отправит вас в мир кристаллов, который подарят возможность забрать до х10000 со ставки. Каждая выплата увеличивает множитель вращения, а механика откроет более 200000 линий выплат. Классическая система скаттеров, которые открывают бонусные вращения, великолепная графика и RTP 96,46% — все это сделает ваш отдых действительно незабываемым!

Live

Если вам надоедят быстрые игры на слотах, попробуйте свои силы в живом формате. Живые ведущие в прямом эфире расскажут о правилах и не заставят скучать даже во время длительной партии. Несколько камер на съемочной площадке, между которыми вы можете переключатся, помогут убедиться в честности происходящего. Как и в слотах, результат всегда зависит от удачи. На первых местах всегда находится Monopoly Live. Это игра создана в стиле культовой мировой настолки и даже превосходит ее. Ведущий в прямом эфире вращает колесо. Сделайте ставку на одну из 6 позиций и верьте, что выпадет именно она. Чем реже число, на которое сделана ставка, тем больше умножается ставка. Выпадение сектора “Chance” приведет к случайному призу от забавного персонажа мистера Monopoly. Делайте ставки на секторы “Rools”, их выпадение откроет бонус раунд — огромное виртуальное игровое поле, с которого можно собрать призы, множители и внезапные подарки. Кроме новых развлечений раздел предлагает бессмертную классику от покера до рулетки, где дилер в прямом эфире за столом ведет вашу игру. Полное ощущение живого присутствия в реальном казино вам обеспечено!

Демо игры

Любому гостю даже без регистрации доступны тренировочные игры из раздела автоматов. Заведение дает на их тест бесконечное число фишек. Делайте ставки, изучайте отдачу, правила, подбирайте выигрышную стратегию — все это дают игрокам демо. Вывести выигрыш не получится, он сгорит, когда вы закроете слот. После пробного раунда куда интереснее сыграть на деньги и попробовать выиграть реальный куш.

Как работать с кошельком Вавада

В зависимости от выбранной валюты и вашего региона система автоматически подберет для вас больше десятка самых удобных платежных систем. Для внесения депозита сделайте удобный перевод, и деньги появятся в профиле в течение нескольких минут. Минимальная сумма — 50 рублей. Вывод возможен от 1000 рублей, а лимит по выводу денег зависит от вашего статуса, минимальный — 60000 рублей в день. Особенность Вавада — очень быстрый вывод выигрыша, не дольше суток. Как правило это не более 2-3 часов. Игроки не успевают проигрывать выигрыш, не нужно разбираться с технической поддержкой — созданы максимально комфортные условия для гостей. Верификация не требуется, играйте анонимно и снимайте выигрыши, когда удобно. Подтверждение личности может потребоваться только если вы запросите особо крупный вывод. Пройдите короткую верификацию заранее, чтобы ускорить выводы в будущем.

Техническая поддержка Вавада

Специалисты поддержки ответят на ваши вопросы в любое время — достаточно написать в онлайн чат. Функция доступна и для незарегистрированных пользователей. На запросы отвечают живые люди, все проблемы рассматриваются в частном порядке, поэтому иногда время ответа увеличивается до получаса. Но вы можете быть уверены: саппорт обязательно разберет вашу ситуацию. Также Vavada отвечает игрокам по электронной почте — форма для оформления заявки расположена в личном кабинете.

FAQ

Как скачать Вавада на телефон? Казино позволяет играть с браузера в смартфоне — иконку подстроятся под разрешение и размер экрана. Приложение позволяет играть оффлайн в демо версию и не искать новые зеркала. Ссылку на его скачивание по запросу предоставляет оператор технической поддержки. Будьте внимательны — на других ресурсах нет официальных программ Vavada. Любые другие приложения с одноименным названием — обман. Где посмотреть стримы казино Вавада? Постоянно появляются новые партнеры, которые готовы показать потенциальным игрокам реальные игры на слотах. найти их можно на YouTube, Twich, сайтах с обзорами. Видео самого заведения ищите на официальном канале YouTube — там владелец Макс Блек проводит встречи с посетителями, которые сорвали куш, публикуется реклама и новые акции. Как происходят выплаты выигрышей? У казино есть общие чаты для игроков, но отдельного форума с отзывами нет. Политика Вавада — четные отзывы на нейтральных сайтах-обзорниках. На них никто не удаляет плохие оценки и не придумывает хорошие. Но важно понимать: проигравшиеся после череды неудач клиенты сразу идут писать негатив, даже если к самой платформе это не имеет отношения. Есть ли техническая поддержка? После оформления заявки служба безопасности проверяет, все ли условия по выводу денег выполнены. Откройте личный кабинет и изучите, на каком этапе находится ваш вывод: “В ожидании” — началась проверка “В обработке” — вывод одобрен и направлен в платежную систему “Исполнен” — деньги на вашем балансе Максимальное время вывода — сутки. Если возникают проблемы со стороны принимающей компании, время может быть увеличено.

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